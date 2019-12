Anderlecht et Genk, même combat? "Deux situations comparables"

Anderlecht et Genk se retrouvent, ce dimanche, avec l'obligation de gagner. Et même si la situation comptable des champions en titre est plus enviable que celle des Mauves, le coach des Limbourgeois voient des similitudes entre les deux clubs.

Notamment par rapport aux deux noyaux qui s’opposeront ce soir: "Comme nous, Anderlecht a un noyau très jeune et doit faire face à pas mal de blessures", analyse Hannes Wolf, cité par Het Laatste Nieuws. "Mais Anderlecht reste une équipe avec beaucoup de qualités, comme nous", ajoute-t-il. "En confiance" L’Allemand s’attend donc à un match très compliqué à Saint-Guidon ce soir. "Nous devrons être au top pour empocher les trois points. Mais on ira à Bruxelles avec beaucoup de confiance", lâche-t-il déterminé et boosté par les deux dernières victoires de ses hommes en championnat. En cas de victoire, le Racing ferait en tout cas la bonne opération du week-end, en revenant à hauteur de la sixième place de Zulte Waregem, battu au Cercle de Bruges, samedi soir...