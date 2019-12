L'ancienne icône d'Anderlecht Paul Van Himst croit toujours aux PO1

Anderlecht possède une différence de buts égale à zéro! Les Mauves ont marqué autant de buts qu'il n'en ont encaissé, à savoir 22. Après 19 matchs, ce n'est pas un bilan satisfaisant surtout pour une équipe qui ambitionne de faire partie du top 6.

Néanmoins, Paul Van Himst croit toujours aux playoffs 1. "Je refuse de jeter l'éponge. Tant que les playoffs 1 sont mathématiquement possibles, vous vous devez de continuer à y croire. Pour quoi d'autre jouez-vous sinon? Tous les adversaires ne sont pas aussi forts que le Club de Bruges. Si nous prenons plus de risques contre les plus petites équipes, les choses peuvent tourner mieux ", explique l'ancienne icône diu club bruxellois à Het Nieuwsblad.

Les 22 buts marqués inscrits font tâche. "Parfois, Anderlecht joue au football, mais ils ont besoin d'un buteur. Il n'y a pas de secret, il faut marquer beaucoup plus. Si Kompany et Chadli restent en forme, j'espère qu'il y aura plus de stabilité au sein de cette équipe qui pourra compter alors sur deux joueurs du top et très expérimentés pour la suite de la compétition."