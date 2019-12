Nacer Chadli: "Une de nos meilleures prestations!"

Trois points cruciaux et un match plein, les Mauves avaient le sourire, dimanche soir, dans les travées du Lotto Park.

C'est pourtant Genk qui avait pris la rencontre par le meilleur bout, mais ça n'a pas duré. "Les 15 premières minutes étaient pour Genk, mais le reste était pour nous", estime Nacer Chadli. "On a fait un bon match, on a dominé, avec et sans ballon et on s'est créé des occasions: collectivement, c'est une de nos meilleures prestations de la saison."

Super content pour Michel.

Une victoire encourageante, même si les Mauves n'ont pas l'intention de se reposer sur leurs lauriers. Franky Vercauteren insiste: "C'est une belle victoire, mais ça demande confirmation." Et Nacer Chadli partage l'avis de son coach. "Notre plan a fonctionné comme on le voulait. Maintenant, on doit d'appuyer sur cette prestation pour préparer le match de vendredi."

Un déplacement à l'Antwerp que Michel Vlap entamera avec la confiance retrouvée, grâce à ce doublé que le Néerlandais attendait depuis le mois d'août. "Je suis super content pour lui", insiste Chadli. "C'est un super gars et il a plein de qualités. Je crois que le public a pu le voir dimanche, c'est un joueur qui peut nous apporter de l'efficacité." Confirmation attendue vendredi au Bosuil.