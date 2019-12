Etonnant : un coach anglais vient à la rescousse d'un club d'Eredivisie

Les coaches anglais sont très très rares en-dehors du Royaume-Uni, mais Alan Pardew débarque à l'ADO La Haye. Le manager de 58 ans est nommé par le club d'Eredivisie jusqu'en fin de saison, en compagnie de son assistant Chris Powell.

L'ADO La Haye n'est qu'avant-dernier du championnat avec 13 maigres points pris en 18 rencontres. La dernière victoire remonte à il y a deux mois. Avec sa grande expérience de coach (Reading, West Ham, Charlton Southampton, Newcastle, Crystal Palace, West Bromwich), Pardew est vu comme le bon choix par la direction.

🗞 We've got some news!



🤝 Alan Pardew is onze nieuwe hoofdtrainer. De ervaren Engelsman tekent voor de rest van het seizoen en neemt Chris Powell mee als assistent.#WelcomeAlan #WelcomeChris