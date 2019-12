Les derniers arbitres désignés de l'année sont connus

La 21e journée débutera dès ce jeudi après-midi avec quatre rencontres au programme, dont un Genk – Eupen sifflé par le jeune Lothar D’Hondt et un Mouscron – Courtrai dirigé par Frederik Geldhof.

En soirée, Jonathan Lardot sifflera à Bruges – Zulte Waregem, tandis que Bram Van Driessche prendra la direction de Sclessin pour la plus belle affiche entre le Standard et Gand. Le vendredi, Wesli De Cremer a été désigné pour Charleroi – Ostende, puis c'est Nathan Verboomen qui sera en charge d’un très attendu Antwerp – Anderlecht.

