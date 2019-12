Xavi fan d'un joueur de Liverpool : "L'un des 10 meilleurs joueurs du monde"

Ce week-end, Liverpool a remporté le Mondial des clubs face à Flamengo (1-0) à Doha au Qatar.

L'ancienne légende du Barça n'a pas tari d'éloges au sujet de Mohamed Salah. "Liverpool était en effet la meilleure équipe du tournoi et méritait de remporter le titre, ils sont l'une des meilleures équipes du monde et ont joué de bons matchs, ils ont aussi de grands joueurs comme Salah, Mané et Firmino", a ainsi analysé l'ancienne star du Barça dans des propos rapportés par Goal.

Le coach d'Al-Sadd a été ébloui par le Pharaon. "Salah est l'un des 10 meilleurs joueurs du monde en ce moment et donne toujours sa meilleure performance, je l'ai regardé en finale, il est un grand joueur et mérite d'obtenir le prix du meilleur joueur du tournoi".