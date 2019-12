Euro 2020 : Pepe veut faire aussi bien qu'en 2016

Le tenant du titre aura fort à faire dès juin prochain concernant la défense de son titre. Le vainqueur de la dernière édition sera opposé au Champion du monde 2018 la France et au Champion du monde 2014, l'Allemagne.

Pepe reste confiant concernant les chances du Portugal en juin prochain lors de l'Euro 2020. L'expérimenté défenseur central du FC Porto s’attend à des confrontations serrées, mais espère aller au bout de la compétition. "Cela sera très compliqué, un groupe très difficile pour le Portugal. Mais nous avons notre mot à dire, nous serons une équipe qui combattra dur, rendra la vie difficile à nos adversaires. Nous voulons gagner. L’entraîneur nous a clairement fait croire que nous pouvions gagner. Cela demande du travail, il y a un chemin très large à parcourir. C’est un groupe qui exigera beaucoup", a confié l'ancien joueur du Real Madrid à O Jogo.

Pepe, présent lors de toutes les compétitions jouées par le Portugal depuis 2008, a comparé l’équipe championne d’Europe et la sélection actuelle. "En 2016, nous avons eu un mix, avec des joueurs avec de nombreuses années de sélection derrière eux. Nous avons maintenant plus de joueurs dans de grandes équipes, avec des antécédents. Bernardo Silva, Guedes, João Félix, Rui Patrício ... D’autres qui sont rentrés au Portugal et qui sont partis, comme Bruno Fernandes ou moi ... d’autres dans de grands clubs portugais ... Des joueurs avec CV. J’espère que le Portugal est uni et dans le même esprit que 2016 pour atteindre cet objectif", a conclu le défenseur central.