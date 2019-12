L'ex-capitaine déchu d'Arsenal file en Bundesliga

Après avoir pris ses supporters à partie suite à des huées, Granit Xhaka avait perdu le brassard de capitaine et même si Mikel Arteta est un grand amateur du Suisse, celui-ci ne souhaiterait pas rester à Arsenal.

Granit Xhaka (27 ans) devrait quitter Arsenal cet hiver, conséquence directe au conflit ayant opposé l'ex-capitaine des Gunners à son public ces derniers mois. L'agent du joueur, José Noguera, l'a clairement annoncé à Skysports : "Je vais être honnête : nous avons un accord avec le Hertha Berlin et notre volonté est d'y aller. Nous l'avons annoncé au boss Raul Sanllehi, au directeur sportif Edu et au coach Mikel Arteta".

Aucun coup bas donc : "Arsenal a été informé de toutes les étapes. Il ne manque plus que l'accord financier entre les clubs", précise l'agent de Xhaka. Arsenal espérerait récupérer une bonne partie du montant déboursé auprès du Borussia Mönchengladbach pour acquérir l'international suisse, soit 40 millions d'euros environ à l'époque.