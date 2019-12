Lazare : "Il y avait la place pour mettre un deuxième but à Genk"

Le jeune milieu de terrain était titulaire, la quatrième fois de la saison seulement, ce jeudi lors de la défaite d'Eupen contre Genk (2-1). Il y est même allé de son petit but.

Eupen n'est pas parvenu à arracher le nul à la Luminus Arena de Genk ce jeudi après-midi (2-1). Pourtant, les Pandas auraient pu y parvenir. "Il y avait la place pour mettre un deuxième but, surtout en seconde période. Nous avons mieux bougé et avons eu plus d'opportunités. Mais nous ne sommes pas arrivés à planter ce deuxième but, c'est dommage", souligne Jean-Thierry Lazare qui était seulement titularisé pour la quatrième fois de la saison.

"J'ai bien presté ce jeudi et c'est ce que je veux retenir. Être sur le banc ou ne pas être repris dans la sélection ? Ce n'est pas le plus important. Il faut rester concentrer et répondre présent quand on fait appel à vous. Ce que j'ai fait ce jeudi avec un but de la tête", explique le joueur âgé de 21 ans.

Eupen compte huit points d'avance sur le Cercle de Bruges, la lanterne rouge. Pour autant, les Pandas savent qu'ils ne sont pas encore à l'abri. "On connaît très bien Eupen. Le maintien, il se se joue jusqu'à la fin. Il faut rester focus et concerné. Tout donner jusqu'à la fin désormais", a conclu Jean-Thierry Lazare.