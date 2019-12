Les belles stats de Kabasele avec Watford: "Dans notre situation, c'est l'équipe qui compte"

Christian Kabasele enchaîne les titularisations et Watford retrouve de l'espoir dans le bas du classement en Premier League.

Jeudi, Watford est allé chercher un bon point à Sheffield, bonne surprise de la saison en Premier League. Et avec Christian Kabasele, titulaire pour la quatrième fois consécutive en Premier League. Et les stats du Belge sont d'ailleurs plutôt flatteuses.

Alors que Watford est avant-dernier avec 13 points sur 57, les Hornets n'ont été battus qu'à deux reprises lors des 11 matchs disputés par l'ancien Genkois, avec seulement neuf buts encaissés. "Je me sens bien et je donne le maximum quand je suis sur la pelouse, mais, dans notre situation, c'est l'équipe qui compte. Je préférerais qu'on encaisse plus quand je joue, mais qu'on prenne plus de points."