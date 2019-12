Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan, ça chauffe : Voici les détails de son futur contrat

Cela ne fait plus aucun doute. Le géant suédois va faire son grand retour chez les Rossoneri cet hiver.

Zlatan Ibrahimovic va retrouver l'AC Milan ! La presse italienne est unanime et le Suédois vient même de poster une photo pour le moins annonciatrice avec des yeux aux couleurs du club lombard.

La Gazzetta dello Sport s’est même penché sur les bases de son contrat ce vendredi. L’ancien joueur du Los Angeles Galaxy signera un bail de six mois, assorti d’une année en option et d’un salaire pouvant osciller entre 3,5 et 4 millions d'euros par an selon les performances du club. Un joli pactole pour un joueur âgé de 38 ans.