Carlo Ancelotti rentre déjà dans l'Histoire d'Everton : "Un esprit fantastique"

Carlo Ancelotti est lié à Everton depuis une grosse semaine. Assez de temps pour que le coach italien rentre dans l'Histoire du club.

Ancelotti avait commencé à la tête des Toffees par une victoire 1-0 contre Burnley lors du boxing day. Deux jours plus tard, il a remis le couvert en s'imposant 1-2 à Newcastle. Une victoire qui permet à l'Italien de déjà égaler un record.

En effet, ils n'étaient que deux entraîneurs à avoir réalisé un six sur six pour leurs débuts à Everton : Joe Royle en 1994 et David Moyes en 2002. Quoiqu'il en soit, l'ancien napolitain a apprécié "l'esprit fantastique" et la "victoire méritée" de son équipe comme il l'indiquait à l'interview d'après match sur la BBC.