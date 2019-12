Ethan Horvath sur le départ en janvier ?

Horvath n'a plus joué une seule minute en championnat depuis l'arrivée du Diable Rouge. A 24 ans, l'Américain aimerait bien retrouver du temps de jeu. Il aurait reçu plusieurs offres, notamment en MLS.

GK Ethan Horvath (24) could be on the move this winter after losing his starting spot to Simon Mignolet since Aug. at Club Brugge.



Horvath has received interest from several teams with one of them being in MLS. Despite the interest, Horvath is looking to remain in Europe #USMNT pic.twitter.com/Q54GdGqgqn