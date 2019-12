La veille du Old Firm, le Celtic resigne son attaquant talentueux

Dimanche 13h30 aura lieu un des derbys les plus chauds du monde : le Old Firm de Glasgow entre Celtic et Rangers. La veille de ce match tant attendu, le Celtic a signé un nouveau contrat avec son jeune attaquant.

Si le derby était plutôt amical au début, la vieille entente s'est rapidement transformée en un des derbys les plus violents. Tout oppose les deux clubs (Histoire, attachement politique, religion, football,...) qui s'affronteront une nouvelle fois ce dimanche après-midi. Des mesures de sécurité spéciales ont déjà été prises. Ces dernières années, le Celtic domine le championnat écossais, même si le Rangers reste le plus titré. Avant ce match, le Irish Scotts comptent 5 points d'avance, mais un match en plus. Ce samedi, les dirigeants du Celtic ont trouvé un nouvel accord avec leur jeune attaquant Mikey Johnston. L'écossais de 20 ans a prolongé jusqu'en 2025. En 45 apparitions, il a déjà scoré à 11 reprises pour le club vert et blanc. A long-term contract for #CelticFC's No.19 - yas, Celts! 🤩🍀#Johnston2025 pic.twitter.com/0zDn9oydQo — Celtic Football Club (@CelticFC) December 28, 2019





