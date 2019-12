Le président d'Ostende revient sur le départ de son coach : "Un nouveau défi qu'il ne pouvait pas refuser"

Coup de tonnerre vendredi soir durant la rencontre opposant Charleroi à Ostende quand la nouvelle du départ du coach des Côtiers est tombée.

Le président du KV Ostende, Frank Dierckens a expliqué dans un communiqué que son entraîneur Kare Ingebrigtsen tenait absolument à partir pour rejoindre l'Apoel Nicosie.

"Il peut prendre les rênes d'une équipe encore engagée sur la scène européenne et il estime que c’est également un pas supplémentaire dans sa carrière. Qui sommes-nous pour le retenir de force?", a déclaré Frank Dierckens dans un communiqué. "Cela n’avait pas vraiment de sens de continuer avec quelqu’un qui désire autre chose. Sa décision n’a rien à voir avec l’aspect sportif ou financier du club. Il estime juste que c’est un nouveau défi qu’il ne pouvait pas refuser. On s’est assis ensemble et on a trouvé un accord", a confié le président ostendais;

La nouvelle est tombée durant la rencontre face à Charleroi (5-0). "Comme Kare n’a pas encore signé avec Apoel, nous n’avions rien communiqué. Et le deal était de le faire quand tout était signé. Mais apparemment des personnes externes au club ont parlé avec la presse pendant le match. C’est sorti et nous avons alors décidé d’être clair et de communiquer directement. A partir de samedi, on se met à la recherche d’un nouvel entraîneur", a conclu le président du KV Ostende.