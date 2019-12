📷 Le VAR au centre des débats, mais Liverpool conclut l'année sur une nouvelle victoire

Les champions d'Europe et du monde concluent l'année sur une courte victoire face à l'équipe de Leander Dendoncker, qui venait de s'offrir Manchester City. L'écart se creuse un peu plus en tête.

L'année se termine sans la moindre défaite à Anfield Road. Les Reds ont pu se contenter du seul but inscrit par Sadio Mané à la 42e minute. Mais il fut bien contesté par Wolverhampton. Van Dijk distillait un excellent long ballon, Adam Lallana le contrôlait avant qu'il ne parvienne au Sénégalais, mais une faute de bras de l'Anglais était demandée. Le VAR a finalement accordé le but.

Mais c'est surtout l'égalisation annulée avant le repos qui allait frustrer l'équipe d'Espirito Santo et qui allait susciter de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Pour un bien maigre hors-jeu durant la phase, le but inscrit par Neto a donc été annulé.

En seconde période, Liverpool a contrôlé sans parvenir à se rapprocher du break : zéro tentative cadrée pour la bande à Klopp, fatiguée mais toujours victorieuse. Divock Origi a participé aux dernières minutes, alors que Dendoncker avait été remplacé à la 58e.

Avec 18 victoires et un nul, les Reds comptent 13 unités de plus que Leicester et un match en moins.