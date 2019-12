Derby londonien, Old Firm : un dernier beau dimanche de football avant 2020

Vous vous ennuyez entre les fêtes ? Heureusement, le football continue outre-Manche. Et ce dimanche peut vous offrir un beau spectacle !

Pas de repos en Premier League

Les Anglais n'arrêtent pas entre Noël et Nouvel An : en Premier League, ça joue et l'affiche de ce dimanche est bien entendu un beau derby londonien entre Arsenal et Chelsea (coup d'envoi 15h). Gros test pour Mikel Arteta, nouveau T1 des Gunners, qui retrouve un Frank Lampard qu'il a croisé à plusieurs reprises durant sa carrière de joueur.

Arsenal, 12e au classement, n'a plus le choix : pour sauver la saison, il faut commencer à enchaîner les victoires. Les places européennes sont à sept points et le rival londonien, 4e, est déjà à huit unités. Les Blues, quant à eux, brillent par leur inconstance récemment : après une belle victoire à Tottenham, Lampard et ses hommes se sont inclinés à domicile face à Bournemouth - leur seconde défaite consécutive à Stamford Bridge. Mais ce second derby en déplacement en une semaine pourrait bien à nouveau leur sourire ...

L'autre match alléchant, c'est la réception par Liverpool de Wolverhampton : après avoir renversé Manchester City et ouvert une voie (encore plus) royale aux Reds vers le titre, les Wolves veulent enchaîner chez le probable futur champion. Leander Dendoncker peut-il aller surprendre Divock Origi ? Réponse ce soir (coup d'envoi 17h30).

Enfin, Manchester City n'a pas le choix : il faut rebondir et l'emporter contre Sheffield Wednesday (coup d'envoi 19h), même si le titre semble utopique désormais pour le double champion d'Angleterre. Ce sera encore l'occasion de voir briller Kevin De Bruyne, en forme resplendissante ...

Un Old Firm pour finir l'année

Un peu plus au Nord, on joue également, et pas n'importe quel match : l'année 2019 se termine par un derby de Glasgow très attendu, le Celtic Glasgow accueillant les Rangers de Steven Gerrard. Les Rangers ne se sont plus imposés au Celtic Park depuis 2010 : peuvent-ils conclure la décennie comme ils l'ont entamée et se rapprocher à deux points (et un match en moins !) de leur grand rival ?

Enfin, pour les nocturnes et les fous de football, un autre match très attendu aura lieu ... outre-Atlantique : Memo Ochoa et l'America accueillent à l'Estadio Azteca le CF Monterrey pour la final retour de la phase apertura du championnat du Mexique, après la défaite 2-1 en dernière seconde lors du match aller.