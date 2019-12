Gerrard et les Rangers remportent le Old Firm et relancent la course au titre

Pour la première fois depuis 2010, les Rangers se sont imposés au Celtic Park (2-1) et reviennent donc à deux points (avec un match en moins) de leur rival.

Les Rangers sont parvenus à s'imposer au Celtic lors du fameux Old Firm (1-2), et ce pour la première fois depuis octobre 2010 ! En plus d'être "historique", ce succès permet aux hommes de Steven Gerrard de revenir à deux points (avec un match en moins) de son grand rival dans la course au titre.

Dans un stade comble d'environ 60 000 personnes, le Celtic aura l'opportunité d'ouvrir la marque sur penalty mais Christopher Jullien verra son tir repoussé par le portier adverse (33e). Quelques minutes plus tard, les Rangers feront trembler les filets. Ryan Kent, bien servi par Borna Barišić dans la surface, marquera d'un enroulé avec l’aide du poteau (36e), 0-1. Le Celtic réagira directement cinq minutes après l’ouverture du score. Callum McGregor décochera une frappe contrée involontairement son coéquipier par Odsonne Edouard, quii trompera le gardien des Rangers à contre-pied (41e), 1-1.

En seconde période, les visiteurs inscriront le but de la victoire à l'heure de jeu sur corner où le défenseur croate Nikola Katić s’élèvera plus haut que tout le monde et trompera le portier adverse de la tête (56e), 1-2. Malgré plusieurs occasions des deux côtés, le score ne bougera plus.

Une opération plus que parfaite pour les Rangers de Steven Gerrard qui reviennent donc à deux points de leur rival au classement avec un match en moins.