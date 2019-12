Voici la dernière Équipe de la Semaine de 2019 : deux Zèbres, un Mauve et deux Brugeois !

L'année 2019 s'est terminée sur un Boxing Day à la Belge et comme d'habitude, voici notre équipe de la semaine.

Gardien de but

Thomas Kaminski a brillé durant ces fêtes, offrant quelques parades importantes à La Gantoise pour aller chercher une victoire sur la pelouse du Standard de Liège.

Défenseurs

Impossible de passer à côté de Vincent Kompany, qui a mis Dieumerci Mbokani dans sa poche pendant presque toute la rencontre au Bosuil. Deux Courtraisiens s'invitent dans le onze : Gary Kagelmacher, buteur décisif contre le Cercle de Bruges, et Kristof D'Haene. Joakim Maehle occupe le flanc droit après son bon match pour le Racing Genk ; il semble retrouver son meilleur niveau.

Milieu de terrain

Le choix était difficile pour ce poste : Sven Kums, auteur d'un superbe but, méritait sa place mais saute finalement pour l'énorme Elisha Owusu, qui a réalisé un match plein que la frappe de son coéquipier ne doit pas faire oublier.

Joachim Van Damme a été au four et au moulin à Mouscron, ponctuant son match d'un but, tandis que Ruud Vormer a enfin débloqué son compteur buts en Pro League cette saison. Mamadou Fall, de retour, a rappelé à quel point il avait manqué aux Zèbres lors de son absence.

Attaquants

Shamar Nicholson, déjà bien monté au Canonnier, a confirmé contre le KV Ostende en inscrivant un doublé. David Okereke a lui aussi marqué deux buts - en montant au jeu - et retrouve une bonne forme à l'approche de l'année nouvelle !