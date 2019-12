"Je n'emmènerais pas Kompany à l'Euro, il a trop de choses à arranger à Anderlecht"

L'Euro 2020 débute dans six mois et tout le monde sait que Roberto Martinez doit prendre des décisions difficiles. Johan Boskamp voit des choix lourds à faire en particulier en défense.

Boskamp prendrait Zinho Vanheusden au lieu de Kompany. "Je serais déçu s'il n'était pas à l'Euro. À un moment donné, il faut refaire une sélection. Boyata, Denayer et Vanheusden doivent en faire partie. Les gars qui jouent avec les Diables actuellement sont de grande classe, mais dans deux ans ils auront 34, 35 ans", dit-il dans un entretien accordé à la Gazet van Antwerpen.

Non pas que Kompany se soit éteint, comme on a pu le voir vendredi. Mais il a un rôle important à Anderlecht. "Vince doit organiser tant de choses à Anderlecht, comment pouvez-vous vous concentrer sur le Championnat d'Europe? Quoi qu'il en soit, Anderlecht doit se passer d'un entraîneur pendant un certain temps", ajoute l'ancien joueur du RWDM.

"Quand la saison est finie, vous avez beaucoup de travail à faire dans le staff. Vous faites un planning, voyez quels joueurs vous voulez, etc. Est-ce qu'ils font une liste ou d'autres personnes le font? Vous devez être présent au moins. Mais si vous êtes à l'Euro, alors vous avez la tête à l'Euro et pas au club. Je ne sais pas ce qu'en pense Marc Coucke."