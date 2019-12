Voici ces grands entraîneurs qui devraient rebondir en 2020

Dans l'attente du projet idéal depuis plusieurs saisons ou remerciés récemment, ces entraîneurs pourraient reprendre du service en 2020.

Massimiliano Allegri est très convoité et sait qu'il n'aura aucun mal à retrouver un club très ambitieux après les six titres de Champion d'Italie remportés avec la Juventus, dont cinq consécutivement. Réputé pour son sens tactique, le coach âgé de 52 ans a déjà confié qu'il ferait son retour sur un banc en juin.

2 - Mauricio Pochettino

Après cinq ans et demi de bons et loyaux services du côté de Tottenham, Mauricio Pochettino a pris la porte suite à un début de saison compliqué. Après avoir fait des Spurs une grosse équipe du Big Four, le technicien argentin a permis au club londonien de se hisser en finale de la Ligue des champions 2019.

Désormais libre, l'ancien joueur du PSG dit qu'il faut être prêt si un nouveau challenge s'offre à lui. Il a même confié qu'il pourrait très bien entraîner dans un autre championnat que la Premier League. Loué pour son profil de bâtisseur et pour les liens étroits qu'il est capable de nouer avec ses joueurs, l'Argentin devrait retrouver rapidement un banc prestigieux.

3 - Laurent Blanc

Cela fait désormais trois ans et demi que le Laurent Blanc n'a plus entraîné, et pourtant son nom revient avec insistance lors de chaque période de tractations, hivernales comme estivales. En effet, le "Président" possède déjà une expérience importante du plus haut niveau en tant que coach après ses passages à Bordeaux et au Paris Saint-Germain ainsi que l'Équipe de France. Aucun autre entraîneur à la tête du PSG n’avait remporté autant de trophées que lui. Trois championnats de France, deux coupes de France, trois coupes de la Ligue et trois trophées des champions. Un palmarès qui attire les regards de plusieurs clubs.

Le Champion du Monde 1998 a pourtant repoussé les avances de plusieurs clubs depuis quelques années désormais. L'ancien défenseur central attend le bon projet et celui-ci pourrait pointer le bout de son nez en 2020.

4 - Unai Emery

Unai Emery ne sera pas parvenu à imposer sa patte à Arsenal. Celui qui est parvenu à remporter l'Europa League à trois reprises avec le FC Séville aura permis aux Gunners de se hisser en finale en 2019. Mais il paiera le mauvais début de championnat des Londoniens. Néanmoins, il reste un technicien avec une philosophie et une identité. Et ce profil plait à bon nombre de dirigeants lorsqu'il faut penser à une éventuelle succession.

Après Valencen Séville, le PSG et Arsenal, Emery aura peut-être envie de rebondir en 2020.