Jacky Mathijssen pointe ce qui ne va pas du côté de Genk

Genk a connu un deuxième semestre 2019 décevant. Les ambitions étaient encore grandes au début de la saison, mais en raison des circonstances, elles n'ont pas pu être réalisées. "Le niveau des joueurs a baissé", explique Jacky Mathijssen.

Mathijssen avait déjà dit que la saison de Genk n'allait pas être aussi simple. "Ce qui s'est également avéré. Mais je ne m'attendais pas à ce que Genk soit autant à la dérive", explique-t-il à Het Belang van Limburg. "Cela est principalement dû au niveau de jeu des joueurs, pas tellement les transferts."

Mais il y a une autre raison, il n'y a pas de joueur créatif et de meneur de jeu. "Il est vrai que le plus gros transfert estival ne répond pas aux attentes. Bongonda aurait dû faire oublier Trossard et ce n'est pas le cas. Jusqu'à présent au vu des huit millions d'euros, c'est un mauvais transfert. Il doit être un joueur clé de cet effectif. Il doit faire plus d'efforts et prendre ses responsabilités",