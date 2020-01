Officiel : Genk a trouvé son nouveau médian, remplaçant de Sander Berge ?

Le Racing Genk a officialisé l'arrivée de son nouveau milieu de terrain : le jeune talent norvégien Kristian Thorstvedt.

Il ne manquait que l'officialisation de son arrivée, c'est désormais fait : Kristian Thorstvedt (20 ans) a rejoint le Racing Genk en provenance du Viking Stavanger, en Norvège. International norvégien U21, il intéressait plusieurs clubs européens, notamment le RB Salzbourg, mais a bel et bien signé pour 3 saisons et demies dans le Limbourg et accompagnera ses nouveaux équipiers à Marbella en stage.

Son arrivée ouvre un peu plus la porte à un départ de son compatriote Sander Berge, très suivi et très coté, que le Racing Genk espère bien pouvoir vendre à prix d'or (20 millions d'euros environ).