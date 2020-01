Zidane espère revoir Hazard "après le premier titre de la saison"

Le Real Madrid se déplace ce samedi à Getafe. En conférence de presse d'avant match, Zinedine Zidane a été questionné sur le rétablissement de sa star belge.

Les Madrilènes espèrent revoir le capitaine des Diables Rouges sur les terrains rapidement. Ils ont tout de même assuré qu'Eden Hazard ne serait pas du voyage en Arabie Saoudite. Le Real Madrid y disputera la Super Coupe d'Espagne qui prend un nouveau format.

Outre la destination exotique - par ailleurs critiquée par la Fédération, la TV publique et les supporters -, la compétition se jouera en "Final Four". Le Real affrontera Valence mercredi en demi-finales tant dis que le Barca jouera contre l'Atlético. Le week-end, se joueront la finale et la petite finale. Le Real espère donc obtenir son premier titre de la saison d'ici une semaine.

Hazard restera en Espagne pour poursuivre sa rééducation. "Il n'est pas encore rétabli à 100% et ne va donc pas venir en Arabie Saoudite" a déclaré son coach vendredi matin lors de la conférence de presse retranscrite par Diario Sport. L'objectif est toujours le même : qu'il soit de retour d'ici la fin janvier pour être prêt dans le derby et en Ligue des Champions : "Pour le moment, il poursuit sa revalidation normalement. Après la Super Coupe, nous espérons revoir petit à petit Eden Hazard avec le groupe".