🎥 Zlatan trouve déjà le chemin des filets en match amical

Face à un adversaire de ... D5 italienne, Rhodence, lors d'un match d'entraînement à Milanello, Zlatan Ibrahimovic a ainsi fait parler la poudre dans la large victoire de l'AC Milan (9-0). Un but qui ne signifie évidemment pas grand chose, mais qui fera office de symboliquec premier pion pour le retour du "Z" chez les Rossoneri ...

Zlatan Ibrahimovic has already scored his first goal since his return to Milan ÔłŹ pic.twitter.com/wGUSqtz2Tk