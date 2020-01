Après son échec à Bruges, un jeune talent australien marche sur la A-League

Riley McGree (21 ans) avait rejoint le FC Bruges à 18 ans et était présenté comme l'un des grands talents du football australien, mais n'était pas encore prêt pour le football européen : il avait immédiatement été prêté en A-League, deux saisons consécutives. L'été passé, constatant qu'il ne recevrait pas sa chance, il est retourné à Adelaïde United, son club formateur.

Et celui-ci doit se réjouir, car depuis son retour, McGree est en feu : en 11 rencontres, le milieu de terrain a déjà inscrit 9 buts. Il a été décisif à chaque match depuis huit rencontres consécutives. Et si le nouveau directeur technique (et probable futur entraîneur) de Saint-Trond, Kevin Muscat, lui aussi australien, gardait son nom de côté ?

Riley Mcgree (🇦🇺 1998) est indispensable à Adelaide United.



C'est le 8e matches consécutifs que le milieu est décisif:



Vs Melbourne C⚽️

Vs Melbourne (FFAC) ⚽️🅰️

Vs Newcastle Jets ⚽️⚽️

Vs Brisbane ⚽️

Vs CCM 🅰️

Vs Melbourne V ⚽️⚽️

Vs WP 🅰️

Vs Sydney FC ⚽️ https://t.co/0Cm4MT849e