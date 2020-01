Stage : Bruges récupère un défenseur, et croise une vieille connaissance

De retour de blessure, le défenseur croate a pu accompagner le noyau brugeois en stage au Qatar. Ce dernier a immédiatement pris part aux sessions d'entrainement en groupe, comme le rapporte Het Laatste Nieuws.

Une bonne nouvelle pour le défenseur, qui est resté sur la touche plombé par une blessure persistante à la cheville. Ce stage devrait donc profiter à Mitrovic, qui pourra travailler sa condition et peaufiner son retour dans le noyau A.

Les Brugeois ont également croisé un certain Ivan Perisic (Brugeois de 2009 à 2011), venu saluer ses anciennes couleurs. Perisic est également en stage à Doha avec son équipe le Bayern de Munich.

👇🏼 Mitrovic is back with the team! 😍 #MissionQatar pic.twitter.com/h3yI96GoJR