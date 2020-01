L'agent de Knowledge Musona s'exprime : "Beaucoup d'intérêt en Belgique"

Knowledge Musona est sur une voie de garage à Anderlecht : sans temps de jeu cette saison, le milieu zimbabwéen intéresse plusieurs clubs en Belgique, affirme son agent.

Récemment, de l'intérêt en provenance d'Afrique du Sud pour Knowledge Musona (29 ans) était évoqué : l'ancienne star des Kaizer Chiefs serait suivie par les Mamelodi Sundowns, mais Musona souhaiterait rester en Europe. C'est ce qu'a confirmé son agent, Mike Makaab, dans un entretien avec Soccer Laduma.

"Je vais me rendre en Belgique dans le courant du mois pour discuter avec Anderlecht de l'avenir. Knowledge doit jouer et nous cherchons la meilleure façon d'arranger ça", explique-t-il. Musona n'a pas disputé une seule minute de jeu cette saison ; sa dernière apparition date du 10 mars 2019 avec le Sporting Lokeren, face à Genk. Sous les couleurs du RSCA, l'ancien ostendais n'a pas joué depuis plus d'un an (octobre 2018).

De l'intérêt belge

"Il y a eu beaucoup d'intérêt de la part de clubs belges, mais tout dépendra d'Anderlecht. C'est un grand professionnel et si le club dit non, il attendra la fin de son contrat en continuant à travailler et à attendre", continue Makaab.