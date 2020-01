Anderlecht cherche un attaquant : une piste évoquée, mais rien de concret

Anderlecht a une priorité cet hiver : un attaquant, Isaac Kiese Thelin s'apprêtant à partir et Kemar Roofe semblant parfois bien seul.

Le nom de Yohan Boli (26 ans) est évoqué depuis longtemps mais le dossier paraît bien plus compliqué qu'il n'y paraissait de prime abord. Saint-Trond (qui s'entraîne également à Pinatar, lieu de villégiature du RSCA) demande une somme élevée pour son joueur qui, s'il donnerait sa priorité à Anderlecht, serait également courtisé par des clubs exotiques prêts à le payer rubis sur ongle.

Le RSC Anderlecht s'activerait donc pour d'autres pistes. L'une d'elles, apparues sur les réseaux sociaux et apparemment de source danoise, évoque l'attaquant d'Aarhus Mustapha Bundu (22 ans), ailier polyvalent pouvant évoluer en pointe et auteur de 8 buts et 9 assists en championnat du Danemark. Contacté par nos soins, l'agent du joueur a cependant nié que cet intérêt soit concret : "Je n'ai rien entendu. En cette période, plein de rumeurs surgissent toujours et je ne sais pas d'où ça vient ...".