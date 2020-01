Ernesto Valverde emmène la grosse artillerie en Arabie Saoudite

Les Catalans s'apprêtent à s'envoler, direction l'Arabie Saoudite. Le Barca affrontera jeudi l'Atlético Madrid en demi-finales de la Super Coupe d'Espagne. La veille, le Real Madrid jouera sa place en finale contre Valence.

Ernesto Valverde a décidé de prendre la compétition très au sérieux. Pour ce voyage et ces deux matchs à l'étranger, l'entraîneur du Barca a décidé de convoquer 24 joueurs. Les 19 joueurs du noyau A disponibles seront du voyage. Ter Stegen, Dembele et Melo sont blessés et continueront logiquement leur revalidation en Catalogne.

Cinq jeunes sont donc invités à rejoindre l'effectif pour combler ses absences dues aux blessures. Valverde a choisi Riqui Puig, un milieu de terrain qui est annoncé comme très prometteur. Les quatre autres joueurs du noyau B invités sont les deux gardiens Iñaki Peña et Arnau Tenas, le défenseur Ronald Araujo et l'attaquant Alex Collado.