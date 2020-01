Tirage au sort de la FA Cup: les gros morceaux s'évitent

Il n'y aura pas de gros chocs au programme des seizièmes de finale de la Coupe d'Angleterre.

Il y aura encore cinq replays à jouer (avec notamment un duel entre Man U et Wolverhampton), mais le tirage au sort des seizièmes de finale de la FA Cup a déjà été effectué. Et les favoris de la compétition se sont évités.

Tenants du titre, Manchester City et Kevin De Bruyne ont hérité de Fulham, Liverpool affrontera Bristol City ou Shrewsbury Town, Youri Tielemans et Dennis Praet iront à Brentford, Chelsea se déplacera à Hull City, tandis qu'Arsenal ira à Bournemouth.

Et il pourrait aussi y avoir un duel belgo-belge au programme: si Kabasele et Watford se débarrassent de Tranmere Rovers et si Dendoncker et les Wolves effacent Manchester United, les deux Diables croiseront le fer.