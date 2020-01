De Bruyne surprend : "La tactique contre ManU ? Travaillée 15 minutes au matin"

Manchester City et Pep Guardiola ont donné une leçon de football à Manchester United avec une nouvelle tactique imaginée par le technicien catalan. Qui n'a pas eu grand mal à l'expliquer à ses joueurs ...

Manchester City a ainsi évolué dans un nouveau système, avec Bernardo Silva, le médian portugais, aligné en "faux neuf" devant. Avec réussite, puisque le champion d'Europe a inscrit un superbe but pour ouvrir le score et a été omniprésent dans le jeu. Kevin De Bruyne affirme cependant que ce schéma n'a été travaillé que brièvement : "Nous avons bossé là-dessus 15 minutes au matin, c'est à peu près tout", affirme-t-il dans des propos relayés par Skysports.

"Mais ce n'est pas comme si nous n'avions jamais joué dans ce système : nous l'avions déjà fait face à des équipes jouant homme contre homme, comme Cardiff City, ou à Barcelone la première fois", continue KDB, qui explique que ce schéma permet aux Citizens d'avoir le surnombre au milieu de terrain : "Quand Bernardo décroche, nous sommes à 4 contre 3 au milieu et ils doivent alors choisir : si un défenseur avance, il laisse de l'espace dans son dos".

Le moins qu'on puisse dire est que ça a marché, Manchester City menant 0-3 à la 39e minute. "Je pense qu'on a bien joué dans l'ensemble. En seconde période, ils ont mis un peu plus de pression et nous avons fait une erreur qui leur permet de marquer", concède De Bruyne. "Je ne crois pas qu'ils aient eu beaucoup d'occasions et je pense qu'on aurait dû marquer plus de buts, mais 3-1 est un bon avantage. On sait que ce n'est pas fini, mais c'est un bon match pour nous".