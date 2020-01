Après Depay et Reine-Adélaïde, troisième grave blessure à l'Olympique Lyonnais

Décidément, la fortune ne sourit pas à l'OL cet hiver.

Alors que la saison de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde risque fort d'être terminée, les deux ailiers souffrant d'une rupture des ligaments, l'Olympique Lyonnais a officialisé la grave blessure d'un troisième joueur, cette fois dans le secteur défensif : Oumar Solet (19 ans), certes peu utilisé (une apparition en équipe A) cette saison, mais qui souffre d'une rupture des ligaments croisés et ne jouera donc plus cette saison.