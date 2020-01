Olivier Deschacht : "Anderlecht me collera toujours à la peau"

Olivier Deschacht n'a plus joué depuis un moment en raison d'une blessure. Mais il espère être de retour au poste dès la deuxième moitié de saison.

Le défenseur se sent bien du côté de Zulte Waregem où il prouve qu'il a toujours le niveau de la D1A.

Il n'a pourtant toujours pas digéré son départ forcé du Sporting d'Anderlecht, comme il le confie dans une interview donnée à HUMO : "On est fou de moi à Zulte Waregem et à Lokeren on m'aimait bien aussi, tandis qu'à Anderlecht, j'étais attaqué chaque semaine. Entre-temps, je suis parti depuis deux ans et regardez, ils cherchent encore un arrière gauche depuis tout ce temps. J'espère pour Elias Cobbaut qu'ils le garderont."

Et bien qu'il n'ait plus rien à voir avec le club, Deschacht reste interpellé par le malaise sportif qui règne dans son ancien club : "Dans vingt ans, ce sera toujours comme ça. Anderlecht me collera toujours à la peau, vu le nombre de matches que j'y ai joué et les bons moments que j'y ai vécu."