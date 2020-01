Le très beau geste de l'ancien de gardien de Bruges Mathew Ryan après les incendies en Australie

L'Australie est actuellement ravagée par d'énormes incendies et tous les gestes sont les bienvenus pour aider à lutter contre ce fléau. Plusieurs sportifs ont déjà mis la main à la poche pour la cause. Le dernier en date s'appelle Mathew Ryan.

L'ancien portier du Club de Bruges a décidé de donner 500 dollars australiens (309,67 euros) pour chaque arrêt réalisé ce week-end avec Brighton en Premier League.

Dans un post partagé sur les réseaux sociaux, l'Australien a également invité à contribuer comme lui.

I’ll be donating $500 for every registered save by all @premierleague goalkeepers this weekend.



Please visit any of the sites below if you’re able to contribute. Thank you 🙏🏼 https://t.co/ALkFfMdOL8https://t.co/XhnSbJMHX0https://t.co/cOYyfGOZMVhttps://t.co/3aUufmplV7 pic.twitter.com/07QarFLEBJ