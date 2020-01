Nemanja Antonov et le Cercle de Bruges, un flirt presque évident?

Le gaucher de l'Excel au coup de patte bien aiguisé pourrait retrouver, dans la Venise du Nord, l'entraîneur qui l'avait fait venir en Belgique.

Nemanja Antonov va-t-il filer au Cercle de Bruges? On en saura sans doute plus dans quelques heures ou quelques jours, mais les médias francophones présents en Espagne, où l’Excel Mouscron a posé ses valises pour son stage hivernal, font état de discussions entre le joueur et les deux clubs. Pas franchement étonnant si on se penche sur la situation du latéral gauche à Mouscron.

Bernd Storck l’avait fait venir en Belgique

Inconnu au bataillon belge il y a tout juste un an, Nemanja Antonov s’est fait un nom dans le royaume au cours des 12 derniers mois. Et c’est en grande partie à Bernd Storck, désormais entraîneur du Cercle de Bruges, qu’il le doit. C’est l’Allemand qui était allé chercher Nemanja Antonov à Zurich où on ne comptait plus sur lui, en février dernier.

Il était devenu un indispensable en fin de saison dernière

Arrivé début 2019, l’ancien international U21 serbe a rapidement trouvé sa place sous la houlette de Bernd Storck. Titulaire et buteur pour son sixième match avec Mouscron, il a ensuite poursuivi sa progression en playoffs 2, où Bernd Storck a beaucoup fait tourner son onze de base, mais le Serbe a trouvé le moyen de s’exprimer.

Un joker cette saison

L’arrivée de Bernd Hollerbach n’a, en revanche, pas vraiment souri à Nemanja Antonov. Titulaire en début de saison, il a ensuite peu à peu disparu de la circulation, pour se contenter de quelques montées au jeu.

Et même s’il a trouvé le moyen de s’exprimer (deux très jolis buts et trois assists en championnat cette saison), le gaucher espérait sans aucun doute un temps de jeu plus conséquent. Et si l’opportunité se présente d’en grappiller au Cercle de Bruges, on imagine que Nemanja Antonov la saisira à deux mains.