Sergio Agüero reconnaissant envers Kevin De Bruyne après avoir battu trois records

Le buteur argentin est à nouveau un peu plus rentré dans l'Histoire de la Premier League ce dimanche.

Au cours d'un match dominé de fond en comble par les Cityzens, Sergio Agüero a pu se faire plaisir. Grâce à ses trois buts, il en est à son 12ème hat-trick et devient ainsi le joueur a en avoir réalisé le plus en Premier League. De plus, son total de 177 buts permet de devenir le meilleur buteur étranger de l'histoire du meilleur championnat anglais, dépassant ainsi Thierry Henry. Il rejoint dans le même temps la légende des Blues, Frank Lampard.

Ses trois records individuels, Agüero sait bien qu'il les doit en grande partie à ses équipiers. Kevin De Bruyne, surtout, a encore réalisé une partie monstrueuse, avec des passes tranchantes (deux assits !), un jeu intelligent, créatif et toujours dirigé vers l'avant. Pour la BBC, l'Argentin a reconnu : "Je suis très heureux de battre ces records, mais je veux surtout remercier mes équipiers. Ils m'ont aidé et je suis très heureux. Je veux continuer à scorer des buts mais ça dépend de mes équipiers ; s'ils me font à nouveau de bonnes passes".