Ivan Leko sous le charme: "Le Club de Bruges est d'un autre niveau"

Quelques mois après son départ, le Croate est bluffé par les prestations de ses anciennes troupes.

Ivan Leko avait quitté Bruges en fin de saison dernière, au terme d'une saison plutôt aboutie, mais le Club de Bruges a encore grandi sous la houlette de Philippe Clement. Et le Croate est conquis: "Que puis-je dire? Le Club se paye la concurrence", analyse-t-il pour Het Laatste Nieuws.

Le message de Bart Verhaeghe et de Vincent Mannaert était clair. - Ivan Leko

Et il prend deux rencontres marquantes de la première moitié de saison pour illustrer ses propos. "Quand on voit comment Bruges a enfoncé la Gantoise (4-0) et comment ils ont sorti Anderlecht en Coupe de Belgique (0-2)... C'est tout simplement une équipe d'un autre niveau et je ne peux que complimenter tout le monde."

Mais, pour Ivan Leko, si Bruges est aussi fort cette saison, c'est aussi parce que le Club avait envoyé un message durant l'intersaison. "Ils avaient donné le ton l'été dernier avec le transfert. Le message de Vincent Mannaert et Bart Verhaeghe était clair: 'Nous sommes forts, mais nous voulons être au top.' J'aime cette attitude."