Mercato et ambitions: Mehdi Bayat fait le point avant la reprise

Belle surprise du haut de tableau en Pro League, le Sporting de Charleroi a bien l'intention de confirmer après la trêve.

Dauphin de Bruges (avec un match en moins que tous ses rivaux), Charleroi a séduit en fin d'année 2019 et Mehdi Bayat entame 2020 avec envie et détermination. Sur le site officiel du club , l'Administrateur délégué du Sporting fait le point.

"Être un acteur des playoffs 1"

Il évoque, d'abord, le mercato hivernal et son objectif est clair: conserver tous les cadres du noyau mis à disposition de Karim Belhocine depuis le début de saison. "J’ai envie de protéger ce groupe et de lui donner la chance et la possibilité d’aller au bout de cette aventure tous ensemble", insiste Mehdi Bayat.

Avec une ambition tout aussi évidente: accrocher les playoffs 1. Et pas seulement? "J’ai pris l’engagement par rapport au groupe de le protéger pour lui permettre d’essayer, premièrement, d’accrocher les playoffs 1 1 et, deuxièmement, si nous y faisons partie, d’y avoir un vrai rôle, d’être un réel acteur."