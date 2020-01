MPH explique ses trois choix pour le Soulier d'Or : "Un vieux qui fait encore bien son boulot"

Le Soulier d'Or de l'année 2019 sera connu ce mercredi. Michel Preud'homme a déjà fait ses trois choix. Particularité : MPH les a tous entraînés

Le coach du Standard a d'abord choisi le tenant du titre, Hans Vanaken, rappelant par la même occasion que lui aussi a déjà remporté le trophée à deux reprises. Pour le journal Le Soir, il explique son vote : "Vanaken ne perd pas le ballon, prend toujours les informations et sait déjà où il va jouer au moment de recevoir le ballon. Il peut paraître un peu lent mais en réalité, c’est un joueur qui joue un football rapide car c’est souvent juste et il sait où il va donner le ballon. Certains doivent encore dribbler pour pouvoir trouver un partenaire, lui pas..."

Ensuite, MPH choisit un vieux briscard qu'il connaît bien également : "À côté de Vanaken, il y a effectivement un vieux qui fait encore bien son boulot. Mais le jeu de l’Antwerp est fait aussi pour lui. Je l’ai connu au Standard, lorsqu’on est allé le chercher à Anderlecht où il ne jouait pas".

"Dans la manière de garder le ballon, d’utiliser son corps et sa technique pour y parvenir, c’est phénoménal. Il permet à une équipe de respirer et de sortir. Je ne suis pas surpris de le voir encore au top dix ans plus tard, quand il n’y a pas eu de blessure grave et que la passion du football est toujours là. Mbokani aime jouer, on le sent, tout comme Vanaken, qui aime jouer à tout, aux cartes, aux jeux de société… Mbokani aime également jouer. C’est le meilleur attaquant sur l’année, il l’a prouvé".

Comme troisième choix, Preud'homme a choisi un de ses actuels joueurs : Samuel Bastien. Le milieu de terrain a explosé cette saison. La meilleure preuve : en son absence, le Standard était en grandes difficultés durant le mois de décembre.