Harry Maguire reprend le brassard avant le match le plus compliqué de l'année : "Mon rêve devient réalité"

Harry Maguire reprendra le brassard de capitaine, un rôle et un symbole importants outre-Manche. Le défenseur central de 26 ans n'est pourtant pas à Manchester depuis longtemps. L'été dernier, les dirigeants mancuniens l'ont transféré en provenance de Leicester pour... 87 millions d'euros.

L'international anglais n'a pas encore manqué un seul match en Premier League cette saison. Il reprend le rôle de capitaine à un moment charnière ; United se porte mieux mais se déplacera chez le Champion d'Europe (et du monde) en titre ce dimanche. Sur son compte Twitter, le natif de Sheffield s'est montré très satisfait : "Mon rêve devient réalité, en devenant capitaine de Manchester United. Je suis fier et très honoré. Je veux souhaiter bonne chance à Ashley Young à l'Inter Milan".

Dream come true to be named the @ManUtd captain. Proud moment and huge honour. Just want to wish @youngy18 all the best at @Inter_en 👏🙌©️ #mufc pic.twitter.com/3RaOqZeb6y