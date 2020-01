Officiel : Courtrai prête de nouveau Nihad Mujakic

Par conséquent, quelques jours après son arrivé en Belgique, le KVK envoyait le jeune bosnien de 21 ans à Sarajevo pour terminer la saison passée. Revenu cet été, les Courtraisiens préfèrent à nouveau le prêter afin qu'il puisse gagner de l'expérience et du temps de jeu. Sa nouvelle destination : l'Hajduk Split.

Mujakic rejoindra la Croatie jusque la fin de la saison. Il devrait recommencer une nouvelle saison avec Courtrai l'été prochain, étant donné qu'il est sous contrat avec le club jusqu'en 2023. Jusqu'au prochain prêt ?

Nihad Mujakic wordt uitgeleend aan HNK Hajduk Split. 🔴⚪



Take good care of him @hajduk!



🔴⚪ #COYR