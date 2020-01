Hans Vanaken a brisé la malédiction du Soulier d'Or

Pendant de longues années, il était de bon ton de considérer qu'avec le Soulier d'Or venait une sorte de "malédiction", amenant blessures ou performances moindres de la part du lauréat. Hans Vanaken a brisé le signe indien ...

Ces dernières années, ils l'ont tous, à divers degrés, un peu vécue : Ruud Vormer a connu une période moins faste après son Soulier d'Or en 2018, Dennis Praet s'est blessé peu de temps après avoir été lauréat en 2015, Matias Suarez a connu une fin d'histoire anderlechtoise compliquée, José Izquierdo ne brille pas en Angleterre, Mbark Boussoufa se blessera peu de temps après l'un de ses deux Souliers, tout comme Steven Defour ... La liste est longue - même si elle est surtout auréolée du superstition, tout contre-temps pouvant être vu comme l'oeuvre de cette fameuse "malédiction du Soulier d'Or".

Hans Vanaken, lui, n'en a pas grand chose à faire : le nonchalant médian du FC Bruges a inscrit un doublé sensationnel ce dimanche face à Anderlecht, quelques jours après avoir soulevé son deuxième trophée consécutif - mettant là aussi fin à une série longue de plus de 30 ans sans qu'un joueur se succède à lui même (Jan Ceulemans, 85-86).

Déjà en 2019 ...

Il faut dire que depuis son premier trophée, Vanaken a fait en sorte qu'on évoque de moins en moins ce drôle de concept. Avec 7 buts et 5 assists entre le moment où il a soulevé sa première godasse dorée et le terme de la saison 2018-2019, Hans Vanaken, qui ne connaîtra pas non plus la moindre blessure, n'a jamais semblé perturbé par son nouveau statut.

"C'est l'une de mes principales qualités, je suis calme", disait-il après son doublé contre Anderlecht ce dimanche. Trop calme, regrettent certains : le "manque de charisme" de Vanaken est pointé du doigt par les supporters d'autres clubs. Tous, c'est certain, seraient ravis d'avoir dans leurs rangs un joueur du calibre de Vanaken.