La mise au point de Jean Butez: "Le club n'est pas tout à fait net à mon égard"

L'Excel Mouscron un peu trop gourmand? Jean Butez a en tout cas souhaité s'exprimer suite à son retour entre les perches de l'Excel.

Lourdement blessé en fin d'année 2019, Jean Butez était de retour, samedi soir, à la Gantoise. Et il a profité de cette première sortie de l'année pour faire le point et quelques rappels au sujet de sa situation personnelle.

"Je suis content qu'on me pose la question, parce que c'est important pour moi de m'exprimer car j'estime que l'attitude de Mouscron à mon égard n'est pas tout à fait nette", insiste le Français au micro de No Télé. "Il y a deux ans et demi, quand Mouscron voulait me récupérer, j'ai moi même cassé mon contrat avec le LOSC pour permettre au club de m'acquérir gratuitement."

Aujourd'hui, le portier semble attendre un peu plus de bienveillance de la part de l'Excel, qui se montre gourmand en négociations. "On parle de cinq millions d'euros, l'AS Monaco est venu discuter et la somme demandée par l'Excel a refroidi le club. Mais moi, je tiens à préciser que je n'ai rien demandé, ni discuté avec personne. C'était important de le dire."