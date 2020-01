Les parents d'Edinson Cavani montent au créneau

L'Uruguayen vit très mal sa situation au Paris Saint-Germain où il est très peu utilisé par Thomas Tuchel cette saison (14 apparitions et 5 buts toutes compétitions cette saison).

Alors que l'Atlético Madrid veut recruter Edinson Cavani durant ce mercato hivernal, le PSG refuse de céder le meilleur buteur de son histoire. Les parents de l'attaquant uruguayen ont mis la pression pour tenter de débloquer la situation avant le 31 janvier.

"Eh bien, vous savez qu’il y a une négociation ouverte. Le Paris Saint-Germain a rejeté trois propositions de l’Atletico Madrid, mais mon fils a demandé à partir et nous attendons qu’un accord soit trouvé entre les deux clubs. Nous comprenons la position du PSG et ils l’ont fait savoir. Mais ce que je ne comprends pas, c’est qu’ils veulent qu’il reste et ensuite ils le font jouer 6 minutes. Ils ne se comportent pas bien avec lui, avec tout ce qu’il a donné au Paris Saint-Germain depuis près de sept ans qu’il y est. Je suis en colère car ils ne se comportent pas bien. Si vous ne l’utilisez pas, laissez-le aller dans un club qui a besoin de buts comme l’Atletico Madrid", a lâché la mère d'El Matador lors d'un entretien avec AS.

"Il veut partir. Edinson est content de l’intérêt de l’Atletico. Il veut partir parce qu’il a besoin de jouer", s'est contenté de préciser son père pour l'émission El Chiringuito de Jugones.

Affaire à suivre...