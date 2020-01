Placardisé à Anderlecht, Musona a déjà mis Eupen dans sa poche

Le Zimbabwéen a retrouvé le sourire du côté d'Eupen. Prêté cet hiver chez les Pandas par Anderlecht, le joueur a trouvé le chemin des filets lors de sa première rencontre...de la saison. Il a permis aux Pandas de partager l'enjeu contre le Sporting de Charleroi (1-1).

Knowledge Musona a disputé son premier match de la saison le week-end dernier. Mis au placard à Anderlecht où il évoluait dans le noyau B, l'ailier a rejoint Eupen en prêt. Pourtant pas encore à 100% de ses moyens, il jouit déjà d'une totale confiance de la part de Benat San José. D'ailleurs le technicien espagnol n'a pas hésité à aligner d'entrée de jeu le Sud-Africain le week-end dernier. Bien lui en a pris, l'attaquant a marqué et a été applaudi par le public à son remplacement.

"Heureux de sa performance contre Charleroi. C'est un joueur qui peut évoluer sur tous les fronts de l'attaque. Un sorte d'electron libre qui travaille beaucoup pour l'équipe. Il bouge beaucoup, possède une très belle mentalité, propose un jeu fluide et se révèle être un très bon coéquipier. Il sera encore plus fort quand il sera totalement fit", a concédé le coach du club germanophone à l'issue du match nul contre Charleroi (1-1).

Musona, le pari gagnant d'Eupen ?

Eupen devait se renforcer en attaque durant ce mois de janvier. Le club germanophone a perdu l'un de ses plus fidèles serviteurs cet hiver en la personne de Yuta Toyokawa, rentré au pays et doit se passer des services de Leandro Miramar Rocha, blessé jusqu'à la fin de la saison.

Le club a donc choisi de miser sur Knowledge Musona, mis de côté à Anderlecht. Transféré au sein du club bruxellois lors de l'été 2018 contre un chèque de 2,5 millions d'euros, l'ailier n'est jamais parvenu à s'imposer chez les Mauves (un but et deux assists en huit rencontres de championnat). Il sera donc prêté à Lokeren en deuxième partie de saison où il disputera six rencontres sur neuf possibles. Pas assez pour sauver le club waeslandien de la relégation. Musona reviendra ensuite au Sporting où il est sous contrat jusqu'en 2022, mais finira dans le noyau B.

L'international zimbabwéen (27 capes et 19 buts) a donc faim de jouer et arrive à Eupen avec les crocs et un état d'esprit revanchard. Travailleur et discipliné, l'ancien Ostendais est un joueur qui se met au service de l'équipe. Précieux chez les Côtiers, il devrait l'être chez les Pandas. D'ailleurs, ses nouveaux coéquipiers et son entraîneur ne tarissent pas d'éloges à son égard. Sa vitesse, sa mentalité, sa percussion et ses appels sont des atouts non negligeables pour une équipe comme Eupen. De plus, il n'est pas maladroit dans les seize derniers mètres. Préféré aux titulaires habituels, il devrait monter en puissance d'ici la fin de la saison.

Un prêt gagnant-gagnant. Celui-ci devrait aider Eupen à se maintenir en D1A tandis qu'Anderlecht permet à l'un de ses indésirables de retrouver du temps de jeu et de la visibilité avant un probable transfert dès juin prochain.