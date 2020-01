🎥 Les larmes de Chicharito, qui quitte l'Europe : "La fin du rêve européen et le début de ma retraite"

On voit rarement un joueur Ă©mu aux larmes aprĂšs un transfert pour la MLS, les Émirats ou la Chine, malgrĂ© le fait que ces dĂ©parts signifient souvent le dĂ©but de la fin. Javier "Chicharito" Hernandez, qui a rejoint les LA Galaxy, ne s'est pas cachĂ©.

Javier Hernandez n'a que 31 ans et pour les joueurs mexicains, signer en MLS est rarement vu comme un échec en soi - Carlos Vela, l'ancien d'Arsenal, est devenu au LAFC l'une des stars du championnat nord-américain alors que son talent lui augurait une carrière plus prolifique en Europe. Mais pour l'ancien attaquant de Manchester United, du Real Madrid ou encore du Bayer Leverkusen, l'émotion est énorme au moment de rejoindre les LA Galaxy.

Le Mexicain a ainsi appelé sa famille pour discuter de son choix. "Voilà, papa, c'est presque fait, je vais signer à Los Angeles. Je voulais en parler avec vous, parce que vous savez, c'est un peu le début de ma retraite", explique "Chicharito", très ému et filmé pour sa chaîne Youtube. "Je sais que vous ne le voyez pas comme ça, mais je dis au revoir à une carrière dans laquelle je me suis tant investi. Je dis au revoir au rêve européen", poursuit-il. Réconforté par ses parents, le joueur craquera en fin de vidéo sur ces quelques mots : "C'est d'autant plus difficile que je sais que je peux encore le faire". Hernandez n'a disputé que 9 matchs cette saison en Liga pour un but (17m et 4b toutes compétitions confondues).