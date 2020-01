Le nouveau défi de Luca Napoleone : "Comme à la maison"

Après Heist, Virton et le RWDM, Luca Napoleone va désormais découvrir la vie dans un autre club de D1 Amateurs. Et il se sent déjà comme chez lui à l'Olympic, où il a rapidement pris ses marques.

Un an après avoir quitté l’Excel Mouscron pour Virton, et après être entre-temps passé par le Stade Edmond Machtens du RWDM, Luca Napoleone a décidé de relever un nouveau défi et de poser ses valises à l’Olympic de Charleroi. Un club qui présente l’avantage de se trouver à deux pas de chez lui. "C’est un peu comme jouer à la maison", nous confirme-t-il.

"Je suis à trois minutes des terrains d’entraînement, ce qui est à la fois très agréable et très pratique. Ça me permet aussi de rester plus longtemps sur le terrain pour travailler mes frappes ou autre chose, comme j’ai toujours aimé le faire", insiste le nouveau Dogue.

Un plaisir de retrouver Curtis Kabeya.

Mais, à la Neuville, l’ancien Hurlu retrouve aussi quelques têtes connues. "Il y a effectivement pas mal de joueurs que je connaissais avant de venir dont, évidemment, mon pote, Curtis Kabeya." Le duo cassait la baraque à Heist, il y a encore moins de deux ans.

Et Luca Napoleone espère désormais retrouver cette réussite avec les Dogues. "Mon objectif premier, c’est de retrouver le plaisir de jouer. De jouer sans me prendre la tête et d'être le plus décisif possible pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs", insiste le Carolo.

Premier match, premier but

L'aventure commence plutôt bien, puisque Luca Napoleone a déjà eu l’occasion de déflorer son compteur, samedi dernier, lors de la belle victoire de l’Olympic contre Tubize (3-0). "Honnêtement, je me suis très vite senti intégré. Et le coach m’a fait confiance, en me plaçant dans le onze de base et en me laissant tirer le deuxième penalty."

"Ça fait plaisir de commencer comme ça et j’espère maintenant que ça va durer. Je veux rendre au coach la confiance qu'il me donne". Des débuts intéressants que le médian carolo tentera de confirmer, samedi, lors du difficile déplacement des Dogues sur la pelouse de Thes Sport, deuxième meilleure équipe de la série...