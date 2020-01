José Riga et Visé veulent renouer avec la victoire : "Ne plus commettre les mêmes erreurs"

Visé n'a pas débuté l'année 2020 de la meilleure des manières avec un nul et une défaite et aura à coeur de renouer avec la victoire le week-end prochain face à la Louvière Centre.

Visé occupe pour l'instant la onzième place de D1 Amateurs avec 21 points au compteur. José Riga et ses troupes viennent de signer un 1 sur 6 en cette année 2020. Les Oies ont vu Thes arracher le partage dans les derniers instants de la rencontre (2-2) avant de chuter à la maison le week-end dernier contre Dessel (0-1).

"C'est insuffisant en terme de points. Nous avons galvaudé à Thes où nous perdons de nouveau deux points et subissons notre première défaite à domicile contre Dessel. Ce n'est pas la première fois de la saison que nous subissons une égalisation tardive, ce fût déjà le cas contre le RWDM, Seraing et Heist. C'est récurrent", nous confie le coach des Oies.

"Il manque de l'efficacité mais nous essayons d'y travailler. Il faut pouvoir garder des résultats et arrêter d'être pénalisé ainsi en fin de match. Nous devons garder le zéro plus souvent et nous montrer plus malins, plus roublards en quelque sorte. Faire preuve de plus d'expérience durant les moments clés", souligne José Riga.

Dimanche à 15h, Visé ira défier la Louvière Centre au Tivoli. Les Loups comptent une unité de moins que les Oies au classement. "La D1 Amateurs est une série délicate où l'on peut vite se retrouver dans une situation inconfortable. Il faut réagir et aller de l'avant. C'est un match couperet mathématiquement parlant. Le contenu est bon, il faut juste engranger des points et ne plus commettre les mêmes erreurs", a conclu José Riga.