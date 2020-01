Le Barca confirme la blessure de son deuxième gardien

Neto, le portier brésilien remplaçant de ter Stegen, a disputé une rencontre dans toutes les compétitions auxquelles le Barca a participé.

Cela porte son compteur à quatre. En revanche, au cours des quatre matchs qu'il a disputé, le gardien de 30 ans n'a jamais su repartir avec une "clean sheet". En Liga, il en a pris deux, un en Coupe du Roi et Ligue des Champions et trois en Super Coupe d'Espagne, qui a coûté cher à Ernesto Valverde.

Même s'il n'a pas réalisé des prestations luxueuses, Neto est un gardien expérimenté et important pour remplacer de temps en temps ter Stegen. Mais, AS annonce ce jeudi après-midi que le portier brésilien souffre d'une entorse à la cheville gauche et devrait être absent des terrains les trois prochaines semaines.